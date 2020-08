L'OM prolonge Steve Mandanda

L'Olympique de Marseille a décidé de se renforcer un peu cet été. Les Phocéens ont déjà bouclé les arrivées de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye. Mais surtout, les dirigeants de l'OM entendent bien conserver leurs meilleurs éléments. Auteur d'une très bonne saison l'année passée, Dimitri Payet a été récompensé (prolongation jusqu'en 2024 et reconversion au sein du club). Exceptionnel dans le but au cours du dernier exercice, Steve Mandanda vient aussi de prolonger son bail.

« Le gardien et capitaine de l’OM a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. De quoi entrer encore un plus dans la légende du club olympien », peut-on ainsi lire sur le communiqué du club. L'ancien Havrais, 35 ans, avait récupéré le brassard de capitaine la saison passée. Au terme de son nouveau bail, l'international français aura 39 années au compteur.