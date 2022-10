OM : le calendrier infernal

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille joue, à Lisbonne, une partie de son avenir européen. Mieux encore, en cas de victoire contre le Sporting CP, combiné à un match nul entre Tottenham et Francfort, les Marseillais prendraient la première place du groupe avant les deux dernières confrontations. Tout cela n’a été possible qu’avec la victoire, à l’aller, contre les Portugais (4-1).

Cette victoire est à double tranchant. Bien entendu, elle maintient en vie les joueurs d’Igor Tudor. Mais elle les force aussi à ne prendre aucun match à la légère. Et, avant la Coupe du Monde, il va y avoir beaucoup de rencontres et de très importantes, qu’elles soient en Ligue des Champions ou en Ligue 1.

L’avenir en C1 et le PSG

Ainsi, dès jeudi, les Olympiens, après avoir affronté le Sporting, basculeront sur la préparation du Classique. Un premier très gros match pour le coach Tudor et ses ouailles. Une rencontre toujours très attendue, notamment par les fans. Après cela, ils auront un peu moins d’une semaine pour se confronter à une formation qui, depuis le début de saison, impressionne. Il s’agit de Lens, qui avait fait beaucoup de mal, à l’Orange Vélodrome à Jorge Sampaoli.

Trois jours plus tard, ils se déplaceront en Allemagne pour affronter l’Eintracht Francfort. Se jouera alors, très probablement, à ce moment, la troisième place du groupe et une qualification en Ligue Europa. Pourront-ils se reposer ? Non. Toujours pas. Dimitri Payet et consorts n’iront pas bien loin de l’Allemagne puisque c’est la Meinau et Strasbourg qui les attendront. On sera alors le week-end du 29 octobre.

Un enchaînement de folie début novembre

Le 1er novembre, si tout se passe bien, l’OM jouera la suite de son histoire en Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome contre Tottenham. Il faudra digérer une qualification ou une élimination très vite puisque trois jours plus tard, ils accueilleront l’Olympique Lyonnais, qui a recruté récemment Laurent Blanc.

Tout cela juste avant, une semaine plus tard, d’effectuer l’un des plus petits déplacements de la saison en allant à Monaco, candidat déclaré au podium. En un petit mois, les Olympiens pourraient tout gagner… ou tout perdre. Un mois à haut risque donc pour Mattéo Guendouzi et les siens.

