Bukayo Saka : «vous savez qui nous voulons affronter en finale»

Arsenal est le premier finaliste de cette Ligue des Champions 2025/2026. Après le nul du match aller (1-1), le club anglais a battu l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour à l’Emirates Stadium (1-0) grâce à un but de Bukayo Saka juste avant la pause.

La suite après cette publicité

Le héros de la rencontre est d’ailleurs impatient de connaître son prochain adversaire en finale, le Bayern ou le PSG. CBS lui a demandé quelle était sa préférence. «Allons… vous ne pouvez pas me demander ça. Je serais obligé de donner une réponse formatée pour les médias, lâche-t-il avant d’ajouter avec assurance. Vous savez qui nous voulons affronter en finale.» Les Gunners ont visiblement fait leur choix, mais il le garde pour eux…