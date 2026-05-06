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Ligue des Champions

Bukayo Saka : «vous savez qui nous voulons affronter en finale»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bukayo Saka @Maxppp

Arsenal est le premier finaliste de cette Ligue des Champions 2025/2026. Après le nul du match aller (1-1), le club anglais a battu l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour à l’Emirates Stadium (1-0) grâce à un but de Bukayo Saka juste avant la pause.

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Le héros de la rencontre est d’ailleurs impatient de connaître son prochain adversaire en finale, le Bayern ou le PSG. CBS lui a demandé quelle était sa préférence. «Allons… vous ne pouvez pas me demander ça. Je serais obligé de donner une réponse formatée pour les médias, lâche-t-il avant d’ajouter avec assurance. Vous savez qui nous voulons affronter en finale.» Les Gunners ont visiblement fait leur choix, mais il le garde pour eux…

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