OL : Paulo Fonseca annonce plusieurs changements contre l’OGC Nice

À la veille d’affronter l’OGC Nice en Ligue 1, Paulo Fonseca a annoncé une large rotation au sein de son effectif. L’entraîneur de l’OL entend préserver la fraîcheur physique de ses joueurs, alors que les rencontres s’enchaînent entre le championnat et l’Europa League. Face à une équipe niçoise en bonne forme, le technicien portugais s’attend à un nouveau rendez-vous particulièrement exigeant sur le plan physique :

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«Il est impossible de faire rejouer tous les joueurs qui ont disputé le dernier match. C’était une rencontre très intense. Je vais donc effectuer une rotation avec beaucoup de joueurs. Il y a des postes où il est plus difficile de changer, mais en défense centrale, nous avons cette possibilité, tout comme au milieu de terrain. En attaque aussi, nous pouvons apporter des changements pour avoir une équipe fraîche. Ce sera également un match très intense. Nice traverse une bonne période et nous aurons besoin de joueurs frais. Ce sont aussi des opportunités pour ceux qui jouent moins. Avec la proximité des matchs d’Europa League et de la rencontre face à Nice, nous n’avons pas le temps de permettre aux joueurs de récupérer totalement. C’est pourquoi ce troisième match sera le plus difficile physiquement. Nous avons une grande confiance en Rémy. C’est lui qui jouera demain. Les joueurs savent qu’ils auront tous des opportunités. Ils savent que j’ai confiance en chacun d’eux. Ils ont quasiment tous joué cette saison et je continuerai dans cette direction tant que je recevrai des signaux positifs, comme lors des derniers matchs. Duranville pourrait également jouer demain. Rémi Himbert sera avec le groupe professionnel. Adil Hamdani et Steeve Kango vont jouer aujourd’hui avec la réserve. Nous ne pouvons convoquer que 20 joueurs en Ligue 1.»