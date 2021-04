OM : Saîf-Eddine Khaoui remercie Nasser Larguet

La suite après cette publicité

Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2016, Saîf-Eddine Khaoui n'a jamais eu vraiment sa chance sur la Canebière, lui qui a été prêté à l'ESTAC et Caen. Cette saison encore, l'international tunisien a dû se contenter de bouts de match avec André Villas-Boas. Mais lors de l'intérim de Nasser Larguet, le joueur de 25 ans a eu sa chance contre l'OGC Nice et a signé un doublé. Derrière, le principal concerné a enchaîné, même lors des débuts de Jorge Sampaoli.

Nasser Larguet a donc clairement relancé Saîf-Eddine Khaoui mi-février, et le joueur a tenu à remercier le directeur du centre de formation en conférence de presse : «oui, c'est grâce à lui. Au final, ça reste mon destin, c'était à ce moment-là que je devais jouer et pas à un autre moment. Merci beaucoup au coach Nasser et maintenant, j'espère être lancé. (...) J'essaye d'aller le voir. Même après son départ, je suis allé le voir pour lui dire au revoir même si on est à côté. En sélection, on a gagné et il m'a envoyé un message. On échange.» Des mots qui devraient faire plaisir à Larguet.