Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort tacle Kolo Muani

L’Eintracht Francfort a vite communiqué au sujet de l’absence de Randal Kolo Muani de l’entraînement, à la veille du match retour en tour préliminaire de la Ligue Europa Conference. L’attaquant français veut mettre la pression sur son club, qui a jusqu’à présent repoussé les offres du Paris Saint-Germain, dont la dernière a grimpé jusqu’à 80 M€ en incluant Hugo Ekitike. Mais cela n’impressionne visiblement pas sa direction, qui s’est exprimée par l’intermédiaire du directeur sportif, Markus Krösche.

La suite après cette publicité

« Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction, qui est mauvaise. C’est quelque chose que nous lui avons fait comprendre ainsi qu’à son entourage. Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. C’est clair pour nous : ce comportement n’a aucune influence sur notre gestion du mercato. L’important maintenant, c’est le match important contre Sofia. C’est une priorité absolue et d’une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de demain », a-t-il déclaré sur le site officiel. Randal Kolo Muani est déjà à Paris et attend que les choses se décantent… ou pas.