OL - LOSC : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Lille OSC.. A domicile, les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart au lieu d’Anthony Lopes. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico en défense. Orel Mangala, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu. Malick Fofana et Rayan Cherki soutiennent le buteur Emmanuel Gift Orban.

De leur côté, les Dogues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Tiago Santos, Leny Yoro, Alexandro Ribeiro et Ismaily. Nabil Bentaleb et Benjamin André constituent le milieu de terrain avec Angel Gomes un cran plus haut. En pointe, Jonathan David prend place avec Edon Zhegrova et Adam Ounas dans les couloirs.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Mangala - Cherki, Orban, Fofana

Lille OSC : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - André, Bentaleb - Zhegrova, Gomes, Ounas - David