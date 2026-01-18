Menu Rechercher
CAN 2025 : la panenka loupée de Brahim Diaz dans le temps additionnel face au Sénégal

Sénégal 1-0 Maroc

Quel incroyable raté de Brahim Díaz lors de cette finale de Coupe d’Afrique des Nations ! Alors que les joueurs sénégalais protestaient contre l’arbitre après l’obtention du pénalty pour le Maroc, les Lions de l’Atlas ont finalement obtenu gain de cause. Après visionnage de la vidéo, Brahim Díaz s’est donc vu obtenir la faute, et avançait vers le petit rond blanc pour donner la victoire aux siens dans les derniers instants de la rencontre. Le joueur du Real Madrid a ensuite tenté un geste fou, en essayant une panenka devant Edouard Mendy dans le temps additionnel de la seconde période.

M6
😱 La panenka tentée… et complètement manquée !
Un choix audacieux sur ce penalty, mais la tentative échoue… moment totalement insolite dans cette finale 🔥

Parfaitement arrêté par le portier adverse, rentré quelques instants plus tôt aux vestiaires, la frappe n’a rien changé au score. La scène a alors laissé ses partenaires dans l’incompréhension, surtout après le chaos survenu dans le stade de Rabat. Ce score de 0-0 a donc envoyé les 22 acteurs vers une prolongation inespérée, avec une nouvelle fois des faits de jeu rarissime.

