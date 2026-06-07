Coupe du Monde 2026 : grosse inquiétude autour de 9 joueurs en Argentine !

Cet été, l’Argentine est logiquement très attendue en terres américaines. Le groupe de Lionel Scaloni voudra soulever, une deuxième fois de suite et pour la quatrième fois de son histoire, la Coupe du Monde. Et l’Albiceleste a de très solides arguments, avec un arsenal assez intéressant au milieu de terrain et en attaque, et surtout, un bloc équipe solide, qui n’a pas énormément changé depuis 2022.

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Seulement, ces dernières semaines, beaucoup de joueurs argentins ont connu des pépins physiques. Leonardo Balerdi, le défenseur de l’Olympique de Marseille, qui sera bien absent pour ce rendez-vous mondialiste. Lionel Scaloni a, après la victoire contre le Honduras en amical, expliqué que son remplaçant n’était pas encore choisi. D’autres sont aussi dans le dur, et risquent d’arriver au Mondial en étant diminués. C’est le cas de Nico Paz (Côme), pour qui un presque forfait avait été annoncé dans les médias argentins, alors que Julian Álvarez (Atlético) a aussi connu des pépins physiques ces derniers jours, lui qui a terminé la saison un peu sur les rotules.

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Plusieurs cadres touchés

« On a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à 100% », a confié Lionel Scaloni. Il faut dire que la liste de joueurs qui sont dans le dur au niveau de leur état de forme est assez inquiétante. En plus de l’absent Balerdi, ainsi que Nico Paz et Julián Álvarez qui sont des titulaires en puissance, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina et le gardien Emiliano Martínez sont ainsi blessés, ou en phase de récupération. Là aussi, surtout dans le cas de l’ancien milieu du PSG et du portier d’Aston Villa, il s’agit de joueurs très importants pour le groupe et le sélectionneur qui n’ont pas pu jouer face au Honduras.

À cette liste, il faut aussi ajouter le défenseur central Cristian Romero, qui a disputé ses premières minutes cette nuit, lui qui n’avait plus joué depuis début avril et son entorse au ligament du genou avec Tottenham. Il arrivera donc au Mondial avec peu de rythme. Nico Gonzalez (Atlético) est aussi sur la touche depuis le mois d’avril et n’a pas rejoué depuis. Et pour finir, forcément, il est question de Lionel Messi. Après une blessure à l’ischio, il devrait retrouver les terrains mardi contre l’Islande, et devrait pouvoir être là pour le premier match du Mondial contre l’Algérie. Sera-t-il à 100% ? Pas sûr, et les Argentins savent à quel point ils ont besoin que La Pulga soit en pleine possession de ses moyens pour aller loin encore une fois.