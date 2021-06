AS Roma : Francesco Totti s'enflamme pour José Mourinho

Joueur de l'AS Roma jusqu'en 2017, Francesco Totti est une véritable légende dans la capitale italienne. Forcément attaché à son club de cœur, l'ancien milieu de terrain avait même occupé le poste de directeur sportif de 2017 à 2019. Désormais un peu plus loin de Rome, l'Italien garde tout de même un oeil sur l'actualité de son ancienne formation. Et lorsqu'il a été interrogé sur José Mourinho, le numéro 10 a sorti quelques éloges.

«Quand il arrivera, il dira ce qu'il pense. Nous avons le meilleur coach du monde. Si j'aurais aimé qu'il m'entraîne ? Quand j'étais plus jeune, oui», a déclaré Francesco Totti au Corriere dello Sport au sujet du nouvel entraîneur de l'AS Roma. On a hâte de voir ce que fera le «Special One» avec les pensionnaires du Stadio Olimpico, et l'ancien international italien aussi.