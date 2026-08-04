Ligue des Champions, 3e tour de qualification : l’OL s’incline au Sparta Prague

Ce n’est pas encore la Ligue des Champions mais c’est un passage obligé, et risqué, pour y participer. L’OL disputait son premier match officiel de la saison à l’occasion du 3e tour aller de qualification sur la pelouse du Sparta Prague. Ce déplacement était évidemment piégeux pour des Lyonnais qui ont inquiété durant la préparation, notamment lors de leurs deux des trois dernières sorties contre le Betis (0-4) et le Slavia Pragaue (0-2). En plus de cela, Paulo Fonseca déplorait pas mal d’absents (Niakhaté et Tagliafico suspendus, Bidstrup, Merah et Sulc blessés) et de joueurs pas encore en forme après une longue absence (Fofana, Himbert, Nuamah). Les inquiétudes de l’entraîneur se matérialisaient dans sa composition de départ.

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Il alignait un 3-4-3 particulièrement défensif avec Tessman entre Mata et Kluivert, le jeune De Carvalho associé à Morton dans l’entrejeu, et Abner en duo avec Tolisso pour soutenir Openda, 4 entraînements dans les jambes avec ses nouveaux coéquipiers seulement. En effet, les Gones semblaient complètement perdus sur le terrain. Dès les premières minutes, ils prenaient l’eau de toutes parts, ne sachant pas s’il fallait presser ou attendre. Abner ne sait pas se situer à ce poste inhabituel pour lui, et Maitland-Niles ne parvenait pas à boucher les trous. Il y a eu cette opportunité gâchée par Irving dès la 3e, et pour ne rien arranger, la nouvelle recrue Ouédraogo passait elle aussi complètement à travers de sa première période.

Le penalty manqué de Tolisso coûte cher

C’est de son côté que le Sparta pensait ouvrir le score sur une action lancée par Karabec, l’ancien Lyonnais et conclue par Braut Brunes, le cousin d’Erling Haaland (19e). La VAR sauvait l’OL. Puis ce fut au tour de Tolisso de rattraper le coup après une erreur de Ouédraogo (26e), et du manque de réalisme tchèque à l’image de Sevinsky (33e), et surtout de Mercado (44e) sur une nouvelle absence de Ouédraogo. Un énième coup de chaud non sanctionné que les Pragois ont bien failli regretter. Dans la foulée, Openda, qui venait de se procurer la première grosse situation de son équipe, réalisait un très bon travail pour Abner parti en contre côté droit. Il centrait vers Tolisso mais c’est bien Suchomel qui trompait son propre gardien (0-1, 45e).

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Miraculé, l’OL avait fait le plus dur et a même frôlé le break dès son retour des vestiaires avec cette magnifique reprise de volée signée Tolisso détournée par Surovcik (51e). La seconde période devenait assez folle avec ce nouveau but refusé au Sparta (56e) et un impeccable Greif sur la tête de Sorensen (62e). À force de subir, la défense lyonnaise finissait par craquer avec ce tir puissant de Rynes au premier poteau (1-1, 63e). Mais aussitôt, Openda obtenait un penalty tout seul que Tolisso manquait en envoyant sa frappe en tribune (65e). Mal lui en a pris car deux minutes plus tard, Mercado profitait d’un excellent centre pour finir d’une tête croisée en lucarne (2-1, 69e).

Il faudra faire son retard au Groupama Stadium

L’OL pouvait s’en vouloir d’être passé au travers de cette période clé. Fonseca envoyait au feu Fofana et Nuamah et devenait enfin plus offensif avec des deux frappes du Ghanéen (76e, 78e). Les coups de pied arrêtés mettaient en difficultés la défense tchèque, mais pas suffisamment pour revenir à hauteur. Le tir de Fofana a mis en difficulté Surovcik, dont l’arrêt en deux temps aurait pu profiter à Nuamah (89e). Malgré cette frayeur, le Sparta s’accrochait, et cherchait même à prendre une avance plus large en vue du match retour. Le score n’a finalement plus bougé de la soirée. Lyon est prévenu, il faudra rattraper ce but de retard dans une semaine (mardi 11 août) au Groupama Stadium pour voir le barrage contre Fenerbahçe ou Sturm Graz.

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