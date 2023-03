PSG : ça bouge en coulisse pour la succession de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

«C’est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d’énergie et de détermination.» Les mots de Christophe Galtier en conférence de presse d’après match en disent long sur l’état d’esprit du coach du PSG ces dernières heures. Totalement dépité, l’ancien coach du LOSC et de Nice vit sans doute l’une des périodes les plus difficiles depuis qu’il a décidé d’entraîner au plus haut niveau.

Au-delà de l’élimination catastrophique et de l’image globale délivrée par le club de la Capitale depuis la période post-Coupe du Monde, rien ne va vraiment pour Galtier. Premier entraîneur du PSG à ne pas atteindre aucun quart de finale de coupes lors de sa première saison dans la capitale (Coupe de France, Ligue des Champions) depuis Laurent Fournier en 2004-2005, Galtier a également vu la prise de parole de Luis Campos à la mi-temps de Monaco-PSG (1-3) le fragiliser. Et que dire des interrogations de son vestiaire sur sa capacité à redresser la barre, sa capacité à gérer les stars et ses limites tactiques. Rien ne va plus tant et si bien que si un premier fusible doit sauter au PSG, nul doute que Galtier sera celui-là, puisque Luis Campos paraît prêt à tout pour sauver sa peau, quitte à sacrifier l’entraîneur qui l’a fait venir sur le banc parisien l’été dernier.

Zinedine Zidane ne viendra pas tant que Luis Campos sera là

En coulisse, Paris s’active et n’a bien évidemment pas attendu le match et l’élimination de la bande à Kylian Mbappé pour prospecter. Bien évidemment, la priorité des priorités du propriétaire du PSG le Cheick Al-Thani se nomme Zinedine Zidane. Les planètes ne sont pas loin d’être alignées, l’emblématique ex-coach du Real Madrid, qui commence à trouver le temps long et voudrait reprendre du service, est libre, et Paris est quant à lui en quête d’un entraîneur. Mais en l’état, impossible de le voir cohabiter avec Luis Campos. Si le conseiller football reste en poste, les chances de voir ZZ sur le banc du PSG sont quasi nulles.

Du côté de Nasser Al-Khelaifi, la préférence va du côté de Thomas Tuchel. L’ancien coach du PSG, qui avait été viré en deux minutes par Leonardo une veille de Noël a gardé des contacts solides avec NAK. Sa victoire en Ligue des Champions avec les Blues, sa capacité à mener un groupe de stars, son expérience et sa maîtrise de plusieurs langues sont autant d’atouts qui pourraient faire du technicien allemand le coach idéal. Mais là encore, cela s’annonce compliqué et Tuchel ne reviendra à Paris que s’il a les pleins pouvoirs. Difficile donc de le voir cohabiter avec Campos, surtout après l’épisode Leonardo.

L’Italie, un terrain de chasse privilégié pour le PSG

Mais d’autres options existent et même principalement du côté de l’Italie, un terrain de chasse bien connu du PSG où il a son réseau et son circuit préférentiel depuis plus d’une dizaine d’années. Comme nous vous le révélions, José Mourinho fait partie des profils très appréciés à Paris et en particulier par Luis Campos qui pourrait pousser pour son compatriote avec qui il a déjà échangé sur le sujet, s’il est encore là l’été prochain. Son aura, son palmarès, sa capacité à faire des choix forts qui a froissé certaines stars ont des partisans en interne. Mais il faudra là encore le déloger de la Roma et le convaincre de venir dans un club où il a eu plusieurs fois l’occasion de s’engager. Thiago Motta est aussi une option. L’ancienne sentinelle connaît parfaitement tous les rouages du PSG pour y avoir joué, mais aussi entraîné en équipe de jeunes. Il est peut-être encore un peu tendre pour prétendre au PSG, malgré une belle saison effectuée avec Bologne en Serie A.

La suite après cette publicité

De nombreux profils qui peuvent laisser penser que les jours de Christophe Galtier sont comptés. Mais aucune décision ne devrait être prise à la hâte. Il faudra sûrement attendre la fin de saison, voir le début de l’été pour connaître le nom du futur coach parisien. D’ici là, Christophe Galtier sera sur le banc du PSG pour le match à Brest et sans doute pour les suivants avec une fin de saison en roue libre. L’obtention du titre de Champion de France pourrait être l’une des rares satisfactions de la saison pour le Marseillais, peut-être la seule et l’unique d’ailleurs…