OM : les dessous de l’offre pour Axel Witsel

Axel Witsel (33 ans), libre depuis la fin de son contrat du côté du Borussia Dortmund, semble être la piste privilégiée par Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, pour renforcer son milieu de terrain. En effet, l’OM va avoir besoin d’expérience pour évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine.

D’après notre confrère de Amazon Prime Karim Bennani, les Phocéens offrent un bail de deux années plus une en option à l’international belge. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer et d’ajouter que son salaire serait de 4 millions d’euros par année. De plus, Marseille aurait les faveurs du joueur et de son épouse. L’OM semble toucher au but…