OGC Nice : la révélation surprenante de Jean-Clair Todibo sur Messi

Ce mercredi soir, le PSG accueille l'OGC Nice au Parc des Princes pour le choc de cette seizième journée de Ligue 1. L'occasion également pour Jean-Clair Todibo de retrouver son ancien partenaires au FC Barcelone, un certain Lionel Messi. Partenaire éphémère du septuple vainqueur du Ballon d'Or, le défenseur central du Gym a évoqué ses futures retrouvailles avec Messi dans une interview accordée à Canal +.

« Je pense qu’il va me reconnaître (…) Il va falloir être très costaud, j’aime bien devoir défendre, le duel, le challenge. Le fait que la personne me challenge et que derrière je le challenge aussi si je récupère le ballon, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. À l’entraînement on défend sur lui différemment parce qu’il ne faut pas le blesser. Il faut lever le pied un peu, » révèle ainsi Todibo. Il ne faudra pas lever le pied en revanche ce soir pour museler la Pulga...

