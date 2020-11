Monaco : Niko Kovac refuse de parler du titre

Et voilà 4 victoires de suite pour l'AS Monaco qui monte pour le moment à la 3e place de Ligue 1. Les Asémistes n'ont pas fait de détail lors de la réception de Nîmes. Bien aidés par l'expulsion de Lucas Deaux, ils se sont imposés 3-0 avec notamment un excellent Sofiane Diop, auteur de son 3e but cette saison. «C'est une victoire méritée, nous avons eu beaucoup d'occasions. J'étais très satisfait de la première période, mais nous n'avons pas bien démarré la deuxième. Après le carton rouge, nous avons mieux joué. Bon, j'aimerais que nous contrôlions un match 90 minutes, mais au final je suis content de cette victoire. (...) Sofiane Diop ? Quand il joue simple, c'est encore mieux, trois buts, c'est bien, j'espère qu'il va garder les pieds sur terre ! Je suis sûr que ça va aller encore mieux pour lui » s'est satisfait Niko Kovac après la rencontre.

Pour autant, l'entraîneur de l'ASM refuse de s'enflammer et surtout de parler d'un éventuel titre en fin de saison, alors qu'il est arrivé il y a quelques semaines à peine. Selon lui, l'équilibre reste fragile, même si son équipe progresse chaque week-end. «On a trouvé un vrai équilibre, quatre mois et demi après notre arrivée. Le titre ? Pas après douze matche, nous n'en sommes pas là, non. C'est une bonne période pour nous, il faut continuer à travailler. Nous sommes une jeune équipe. Nous perdrons aussi des matches, mais il faudra apprendre à réagir, comme nous l'avons fait après celle de Lyon.»