Real Madrid : Alvaro Arbeloa a parlé avec Xabi Alonso

Par Matthieu Margueritte - Samuel Zemour
Xabi Alonso @Maxppp

Alvaro Arbeloa a succédé à Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. Une opportunité que l’ancien défenseur de la Casa Blanca a acceptée sans hésitation, et ce, malgré son amitié avec Xabi Alonso. Le nouvel homme fort du Real Madrid a d’ailleurs confié qu’il avait discuté avec son ancien coéquipier avant de prendre les rênes des Merengues.

«Hier après-midi, j’ai appris que Xabi et le club étaient parvenus à un accord et qu’ils souhaitaient que je prenne la relève. Bien sûr, j’ai parlé avec Xabi ; tout le monde ici connaît l’amitié qui nous unit. Je l’apprécie énormément et je l’aime beaucoup, et je sais que c’est réciproque. Et cela restera ainsi. Il m’a souhaité le meilleur, comme je l’aurais fait pour lui. Notre amitié est indéfectible. Il va réussir et nous serons toujours ensemble», a-t-il confié en conférence de presse.

