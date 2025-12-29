Luca Zidane impressionne à l’étranger, l’Italie retourne sa veste sur Christopher Nkunku

L’Algérie en folie pour Zidane

L’Algérie a battu le Burkina Faso 1-0 grâce à un but sur pénalty de Riyad Mahrez. Les Fennecs l’ont emporté dans la difficulté, mais ça fait 6 points sur 6 et donc une qualification assurée en huitième de finale. Sous les yeux de son père Zinédine Zidane, Luca a encore été bon, ça fait deux cleans sheets pour le gardien de Grenade qui est en train de se faire un prénom. D’ailleurs la presse espagnole a rendu hommage au fils de Zinédine qui impressionne dans le pays de ses grands-parents. Le gardien des Fennecs s’est confié en zone mixte après la qualification de l’Algérie. Et au passage, Luca Zidane a répondu à une question sur une éventuelle arrivée en sélection algérienne de son petit frère Elyaz : «on verra, ce n’est pas le moment d’en parler», a-t-il annoncé.

Le soulagement pour Nkunku

L’AC Milan a écrasé le Hellas Verone 3-0 grâce à des buts de Christian Pulisic et un doublé de Christopher Nkunku, buteur pour la première fois en Serie A avec son nouveau club. Nkunku enfin ! Après un début de saison poussif avec sa nouvelle équipe, l’ancien joueur de Chelsea a fini par trouver le chemin des filets. La manière idéale de faire taire les détracteurs et de lancer pour de bon son aventure avec l’AC Milan. La presse italienne a salué sa prestation, tout comme Massimiliano Allegri son entraîneur, qui a expliqué que Nkunku avait un ADN de buteur. Même Luka Modric a été très élogieux envers l’international français. De quoi lui redonner de la confiance.

Yildiz courtisé en Espagne

La Juventus travaille pour prolonger le contrat de son prodige Kenan Yildiz. L’international turc est indéniablement le meilleur joueur de la Vieille Dame, et vu son âge et sa cote sur le marché des transferts, Kenan Yildiz aura beaucoup de prétendants. Selon Tuttosport, les discussions avancent pour prolonger son contrat jusqu’en 2031, son salaire pourrait augmenter jusqu’à 6 M€ par an. Yildiz figure notamment dans la short-list du Barça et du Real Madrid. Si la Juve veut conserver sa pépite, elle va devoir agir rapidement.