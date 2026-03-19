Le Sénégal annonce une liste de 28 avec un joueur également appelé par les Espoirs français

Champion d’Afrique destitué de son titre par la CAF, le Sénégal a publié la liste des joueurs retenus pour affronter le Pérou et la Gambie. Une liste de 28 noms publiée avec le sélectionneur Pape Thiaw tenant fièrement le trophée de la CAN 2025, en guise de clin d’oeil aux récents événements.

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Mais la particularité de cette liste est la présence du jeune Mamadou Diakhon. En effet, le joueur du Club Bruges a également été convoqué avec les Espoirs français pour affronter le Luxembourg et l’Islande. Cependant, comme nous vous l’avons révélé, le Brugeois a choisi de répondre favorablement aux Lions de la Teranga.