Matchs Amicaux
Le Sénégal annonce une liste de 28 avec un joueur également appelé par les Espoirs français
1 min.
@Maxppp
Champion d’Afrique destitué de son titre par la CAF, le Sénégal a publié la liste des joueurs retenus pour affronter le Pérou et la Gambie. Une liste de 28 noms publiée avec le sélectionneur Pape Thiaw tenant fièrement le trophée de la CAN 2025, en guise de clin d’oeil aux récents événements.
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Equipe du Sénégal @GaindeYi – 17:07
📋 Voici la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026 : le 28/03 contre le Perou à Paris et le 31/03 contre la Gambie à Diamniadio. 📞🇸🇳Voir sur X
Mais la particularité de cette liste est la présence du jeune Mamadou Diakhon. En effet, le joueur du Club Bruges a également été convoqué avec les Espoirs français pour affronter le Luxembourg et l’Islande. Cependant, comme nous vous l’avons révélé, le Brugeois a choisi de répondre favorablement aux Lions de la Teranga.
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