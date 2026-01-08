Le ministre des Sports congolais offre un cadeau fou au célèbre supporter sosie de Patrice Lumumba

Une élimination à la CAN qui se transforme en cadeau d’après-Noël, c’est rare, mais cela arrive au plus fidèle des supporters. C’est le cas du désormais célèbre Michel Kuka Mboladinga, sosie de Patrice Lumumba (ancien premier ministre congolais assassiné en 1961 et figure de l’indépendance du pays, ndlr) durant la compétition. Il est devenu la mascotte du pays. Celui-ci, immobile, cravate de couleurs, pantalon, bras en l’air, durant toutes les rencontres de son équipe nationale, s’est vu être l’heureux élu d’un cadeau inattendu. En effet, le Ministre des Sports Didier Budimbu a décidé de lui offrir une Jeep, synonyme de reconnaissance envers lui, mais également de la belle lumière qu’il a mise sur son pays.

Si la victoire de l’Algérie (1-0 a.p.) dans les dernières minutes a laissé quelques larmes sur les joues du supporter à l’âme sensible, ce cadeau pourra peut-être le consoler. L’objectif sera de revenir plus fort au prochain tournoi africain qui aura lieu à l’été 2027, pour la 36e édition, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Une nouvelle apparition de la mascotte est donc attendue.