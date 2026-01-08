Menu Rechercher
Commenter 9
CAN

Le ministre des Sports congolais offre un cadeau fou au célèbre supporter sosie de Patrice Lumumba

Par Tom Courel
1 min.
Congo @Maxppp
Algérie 1-0 Rép. Dém. Congo

Une élimination à la CAN qui se transforme en cadeau d’après-Noël, c’est rare, mais cela arrive au plus fidèle des supporters. C’est le cas du désormais célèbre Michel Kuka Mboladinga, sosie de Patrice Lumumba (ancien premier ministre congolais assassiné en 1961 et figure de l’indépendance du pays, ndlr) durant la compétition. Il est devenu la mascotte du pays. Celui-ci, immobile, cravate de couleurs, pantalon, bras en l’air, durant toutes les rencontres de son équipe nationale, s’est vu être l’heureux élu d’un cadeau inattendu. En effet, le Ministre des Sports Didier Budimbu a décidé de lui offrir une Jeep, synonyme de reconnaissance envers lui, mais également de la belle lumière qu’il a mise sur son pays.

La suite après cette publicité
Bonheur Muamba 4 🇨🇩
🔴𝗠𝗘𝗥𝗜𝗧𝗘́ : 𝗟𝗘 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗕𝗨𝗗𝗜𝗠𝗕𝗨 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗝𝗘𝗘𝗣 𝗔̀ 𝗟𝗨𝗠𝗨𝗠𝗕𝗔 !

Le Ministre des Sports Didier Budimbu a offert une jeep à Michel Kuka, connu sous le surnom de Lumumba.
Un geste symbolique qui s’inscrit dans la dynamique de valorisation des performances sportives et de la reconnaissance des talents nationaux.
Voir sur X

Si la victoire de l’Algérie (1-0 a.p.) dans les dernières minutes a laissé quelques larmes sur les joues du supporter à l’âme sensible, ce cadeau pourra peut-être le consoler. L’objectif sera de revenir plus fort au prochain tournoi africain qui aura lieu à l’été 2027, pour la 36e édition, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Une nouvelle apparition de la mascotte est donc attendue.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Rép. Dém. Congo
Algérie

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Algérie Flag Algérie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier