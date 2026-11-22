Auteur d’un début de saison tonitruant avec l’AC Milan avec déjà 5 buts et 5 passes décisives, le milieu de terrain français s’impose comme l’un des patrons du vestiaire rossonero. Rabiot a mis en avant son rôle d’exemple pour la jeune garde lombarde ainsi que la confiance immédiate que lui a témoignée son entraîneur Ruben Amorim dès la reprise estivale au micro de Téléfoot : « mon début de saison réussi avec mes bonnes statistiques, c’est aussi bien d’avoir des joueurs qui puissent être décisifs sans être attaquants. Ça encourage aussi ceux qui sont autour. On a des joueurs assez jeunes à Milan. C’est bien qu’ils aient aussi des exemples au quotidien. J’étais rentré de vacances depuis une semaine, il me parle déjà de prolongation, je lui ai dit : "coach tranquille (rire)". Mais évidemment que c’est important pour un joueur d’avoir cette confiance-là. Le coach compte sur nous. Qu’il ait une très bonne image et qu’on se sente important ».

La suite après cette publicité

À l’aube de la dernière ligne droite de sa carrière, le cadre milanais puise également son inspiration au quotidien auprès de Luka Modrić, toujours aussi performant à 41 ans : «« jouer avec Modrić, c’est un exemple à suivre. Il a 41 ans, il est toujours là à s’entraîner au quotidien, il a fait une immense carrière. Il s’entraîne comme s’il avait 21 ans, c’est quelque chose d’incroyable. On a la chance même quand on avance de pouvoir savourer certaines choses. Il faut prendre exemple. Plus on avance dans la carrière et plus on se rend compte qu’on arrive plus proche de la fin et c’est là qu’on commence à savourer. En grandissant, j’essaie de savourer pour qu’il me reste quelque chose dans quelques années. »