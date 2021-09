L'autopromo de Dani Alves

Libéré de son contrat avec São Paulo, Daniel Alves (38 ans) est libre comme l'air. Et le latéral brésilien n'a pas l'intention de dire stop. Aux rumeurs d'un possible départ à la retraite, l'international auriverde (119 sélections, 8 réalisations) a répondu par un tweet.

La suite après cette publicité

«Il ne manque que quelques trophées de plus et je raccroche les crampons !!», a-t-il gazouillé, photo de lui, avec un t-shirt «agent libre», et de ses nombreux trophées remportés en carrière à l'appui. Aux dernières nouvelles, Fluminense, Flamengo, Bahia, Palmeiras ou l'Athlético Paranaense et l'Internacional sont sur les rangs, comme deux équipes hors du Brésil, explique O Globoesporte.