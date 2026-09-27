Équipe de France : Désiré Doué pourrait jouer numéro 9 face à la Belgique

Pour son deuxième match à la tête des Bleus ce lundi face à la Belgique, Zinédine Zidane devrait procéder à une revue d’effectif, principalement en attaque. Privé de Kylian Mbappé, légèrement touché au genou et rentré à Madrid, le sélectionneur de l’équipe de France devrait également faire souffler Ousmane Dembélé, titulaire lors de la victoire contre la Turquie vendredi soir (0-1).

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Selon le journal L’Équipe, c’est Désiré Doué qui pourrait endosser le costume de numéro 9 à la place du Ballon d’Or 2025. Bradley Barcola pourrait être titularisé dans le couloir gauche, tandis que Michael Olise devrait conserver sa place à droite. A priori, Camavinga a des chances de démarrer au poste de numéro 6, juste en dessous de Rayan Cherki et d’Adrien Rabiot, qui devrait être capitaine en l’absence de Mbappé et Dembélé. Pour rappel, les Belges avaient battu l’Italie vendredi lors de la première journée de Ligue des Nations (0-2).