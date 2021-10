OM : Pape Gueye ne panique pas face à la concurrence

La suite après cette publicité

Révélation de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Pape Gueye (22 ans) n’est plus forcément un titulaire cette année. À la lutte avec Valentin Rongier, Boubacar Kamara ou encore Mattéo Guendouzi, l’ancien Havrais doit faire face à une rude concurrence. Mais ça ne l’affole pas.

« On est des compétiteurs, bien sûr qu’on veut jouer. Après, ce n’est pas nous qui décidons, c’est le coach. Ce sont ses choix, il faut les respecter. Il y a de la concurrence dans chaque club, encore plus ici à Marseille. La concurrence fait avancer chaque joueur. Il y a 11 joueurs, on ne peut pas tous jouer. Chaque individu voit comment il prend la concurrence », a-t-il confié en conférence de presse avant le match entre Nice et Marseille ce mercredi (21 heures).

