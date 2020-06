Barça : les premiers mots de Miralem Pjanic

La suite après cette publicité

Arrivé officiellement au FC Barcelone pour 4 saisons, Miralem Pjanic (30 ans) a livré ses premières impressions sur le site de la fédération de Bosnie de football. L'ancien joueur de la Juventus se dit ravi de ce nouveau challenge et impatient de pouvoir goûter aux sensations du Camp Nou. Il lui faudra un peu de patience puisqu'il ne sera pas disponible avant le début de saison prochaine.

«Barcelone est l'un des plus grands clubs du monde, et en faire partie est le plus haut échelon pour tout footballeur. Pour moi, un rêve est devenu réalité. Je suis heureux, fier, non seulement pour moi mais aussi pour mes parents et pour toute la Bosnie-Herzégovine. Je n'oublie jamais où j'ai commencé. Le succès ne vient pas de lui-même, mais avec beaucoup de travail, d'efforts et la confiance que tout peut se réaliser dans la vie. Et cela en est la preuve.»