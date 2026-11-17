L’Olympique Lyonnais traverse une période particulièrement mouvementée. Après le départ de Paulo Fonseca, la direction lyonnaise a choisi de confier les rênes de l’équipe à Carlos Vicens, qui doit désormais faire ses preuves dans un contexte sportif exigeant après une expérience plus ou moins prometteuse à Braga. Le nouvel entraîneur est attendu au tournant pour relancer une formation en manque de régularité et maintenir les ambitions lyonnaises sur les différentes compétitions. Mais pour mener à bien sa mission, il devra composer avec un effectif dont les ressources commencent sérieusement à être mises à l’épreuve.

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Ces dernières semaines, l’OL a alterné entre le bon et le moins bon sur le terrain. Une situation qui est compliquée par plusieurs absences de longue durée, notamment celles de Mohamed Ouedraogo (ligaments croisés), Pavel Sulc (ménisque) et d’un Loïs Openda sur le retour, qui privent le staff de solutions importantes. Et le secteur du milieu de terrain est dorénavant lui aussi touché. Depuis le début de la saison, Tyler Morton était diminué par des douleurs récurrentes à l’adducteur gauche, liées à une pubalgie qui le handicapait depuis plusieurs mois. Malgré les tentatives pour gérer cette gêne, le milieu anglais n’a finalement pas pu poursuivre dans ces conditions.

Tyler Morton out jusqu’en février

Le verdict est désormais connu ce mardi. La semaine dernière, le joueur a subi une intervention chirurgicale afin de mettre un terme à ses douleurs. L’Olympique Lyonnais a officialisé la nouvelle dans un communiqué médical : «Tyler Morton a subi la semaine dernière une intervention chirurgicale visant à traiter des douleurs régulières à l’adducteur gauche. Le milieu de terrain va désormais entamer sa rééducation, avec l’objectif de retrouver les terrains dans le courant du mois de février. Le staff médical de l’Olympique Lyonnais restera pleinement mobilisé pour l’accompagner tout au long de sa convalescence.» Une absence qui devrait donc s’étendre sur plusieurs mois, avec un retour espéré au mois de février, sous réserve de l’évolution de sa rééducation.

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C’est un véritable coup dur pour Lyon, tant Morton représente un élément important dans l’organisation du jeu et la qualité technique de l’entrejeu même s’il était, logiquement avec une telle blessure, moins bon depuis le début de cette cuvée. Plusieurs alternatives existent néanmoins pour réorganiser le milieu : Nartey, Merah ou encore Tessmann peuvent prétendre à davantage de responsabilités, tandis que Bidstrup offre un profil différent, davantage tourné vers l’activité défensive. Au nouveau staff lyonnais de trouver la bonne formule pour compenser cette absence et éviter que cette nouvelle indisponibilité ne fragilise davantage une équipe déjà confrontée à de nombreux obstacles.