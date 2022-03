Ligue 1 : le Stade Brestois surprend le RC Lens à Bollaert

Victorieux lors de la dernière journée contre Angers (2-1), le RC Lens souhaitait poursuivre sa remontée vers les places européennes après son nul concédé contre l'OL et ses deux défaites consécutives contre Marseille et Lorient. Dans un Stade Bollaert-Delelis plein, les Artésiens voulaient profiter de la mauvaise forme des Brestois, qui restent sur seulement deux victoires sur leurs cinq derniers matches et qui peinent à sortir du ventre mou de la Ligue 1.

Très entreprenants dès le début de la partie, les Lensois se créaient la première grosse frayeur, avec cette frappe en demi-volée de Kakuta, aux 35 mètres, qui filait juste à côté du but de Bizot (9e). Quelques instants plus tard, Kalimuendo déclenchait à bout portant et obligeait Bizot à se déployer. Derrière, la tentative de Clauss était ensuite captée par le dernier rempart finistérien (21e). Les Lensois poussaient encore pour ouvrir le score, mais Kalimunendo loupait encore le cadre (27e). De même pour Kakuta, qui loupait deux belles occasions avant la mi-temps (34e et 42e).

Brest punit Lens une deuxième fois...

Une première période frustrante pour les Nordistes, incapables de franchir les cages de Bizot. Le Néerlandais se montrait encore décisif devant Clauss (51e), puis Sotoca (65e). Et ce que redoutait Franck Haise arriva. Sur un magnifique numéro en soliste, Honorat profitait d'un ballon de Le Douaron pour quitter son côté droit et prendre l'axe. Après avoir enrhumé Doucouré, l'ex-Stéphanois se faufilait jusque dans la surface pour parfaitement piquer le ballon devant Leca (1-0, 59e).

Une ouverture du score contre le cours du jeu, mais que les Lensois payaient par leur manque d'efficacité devant le but. Mieux depuis leur ouverture du score, les Brestois subissaient quelques frayeurs et évitaient l'égalisation de Frankowski. Le ballon sur le centre de Clauss sortait du terrain (77e). Mais finalement, le RC Lens n'a pas pu revenir au score et subit une nouvelle défaite contre Brest, après la lourde correction au match aller (4-0). Une nouvelle désillusion pour les Sang et Or(7e), qui devront se relancer contre Metz pour éviter de sombrer au classement. En revanche, Brest réalise la bonne opération avant de recevoir l'OM dans la prochaine journée.