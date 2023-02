Justice : l’Italie demande que Robinho purge sa peine pour viol au Brésil

La suite après cette publicité

Condamné à neuf ans de prison en Italie pour un viol commis en 2013 lorsqu’il jouait à l’AC Milan, Robinho (38 ans) n’a pas pour autant connu la case prison. Actuellement réfugié au Brésil, l’ancien joueur du Real Madrid a jusqu’ici été épargné en raison de la Constitution brésilienne qui interdit l’extradition de ses ressortissants. Mais malgré ça, l’Italie insiste pour le voir terminer derrière les barreaux, au Brésil.

En janvier, le ministre de la Justice Flavio Dino avait déclaré qu’il "pourrait y avoir exécution de la peine au Brésil", mais que cette éventualité devrait être examinée une fois la demande formulée. Et selon des informations d’experts, rapportées par l’AFP, le processus pourrait être long et prendre plusieurs années. Début 2022, le bureau du procureur de Milan avait, lui, demandé l’extradition de Robinho et émis un mandat d’arrêt international à son encontre, mais la requête italienne avait été rejetée par le Brésil.

