Atalanta-Naples : les compositions officielles

Voici l'affiche du week-end en Serie A puisque le deuxième reçoit le premier. Naples se déplace sur la pelouse de l'Atalanta (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h) avec la ferme intention de conforter son avance sur son dauphin.

La suite après cette publicité

Dans cette Atalanta moins flamboyante dans le jeu mais tout aussi redoutable, Gianpiero Gasperini a concocté un 3-4-1-2 avec Pasalic en chef d'orchestre ainsi que l'homme qui prend de plus en plus d'épaisseur dans cet effectif, Ademola Lookman. Quant à Luciano Spalletti, il a dû remplacer Khvicha Kvaratskhelia - out pour cause de lombalgie aiguë - par le macédonien Elmas dans son 4-3-3. Osimhen et Lozano complètent le trio d'attaque.

Les compositions officielles :

Atalanta : Musso - Toloi, Demiral, Scalvini - Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Maehle - Pasalic - Lookman, Hojlund

Naples : Meret - Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera - Anguissa,, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Elmas