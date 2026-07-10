Coupe du Monde 2026 : les Bleus encensent complètement Yassine Bounou

La France a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en dominant logiquement le Maroc (2-0) ce jeudi soir. Supérieurs dans le jeu, les Bleus ont toutefois longtemps buté sur un immense Yassine Bounou. Le gardien marocain a maintenu les siens en vie en stoppant notamment un penalty de Kylian Mbappé à la 25e minute avant de multiplier les interventions décisives sur sa ligne. Une nouvelle prestation de très haut niveau pour celui qui a sans doute été le meilleur Lion de l’Atlas de la soirée.

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Après la rencontre, plusieurs joueurs français ont tenu à saluer la performance du portier de 35 ans au micro de Hoppen Media. Ancien coéquipier de Bounou à Séville, Jules Koundé n’a pas tari d’éloges. « C’est un grand gardien, mais aussi une grande personne. Mais vraiment. J’ai passé trois saisons avec lui à Séville, c’était déjà un top gardien. Et puis son parcours, tout ce qu’il a fait dans le football, on va dire qu’il a été sur le devant de la scène assez tard à Séville, il avait déjà 28 ans. Mais tout ce qu’il a fait pour le Maroc, il a fait beaucoup. C’est une légende, un très grand gardien et je retiens surtout l’homme. C’est une crème, un gars énorme, je lui souhaite le meilleur », a lancé l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

La classe de Yassine Bounou reconnue

Même son homologue Mike Maignan s’est montré admiratif devant la copie rendue par le Marocain. « Sa performance ce soir ? Franchement, je ne suis absolument pas surpris par son niveau. C’est un top gardien, il a toujours répondu présent dans tout ce qu’il a fait. Avant le match, on savait que ce ne serait pas facile face à lui et il l’a encore montré (rires). Big respect à lui. On s’est salué après le match, mais franchement grand respect à lui pour son match. » Des témoignages qui illustrent le respect immense dont jouit désormais Bounou sur la scène internationale.

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Lucide après l’élimination, le principal intéressé n’a, lui, cherché aucune excuse. En zone mixte, le gardien marocain a d’ailleurs préféré retenir les progrès réalisés par sa sélection depuis quelques temps. « Au niveau footballistique, je pense que le Maroc est une équipe qui a bien grandi ces dernières années. Je suis très content de tout le travail accompli par les gars. Aujourd’hui, ce n’était pas facile, on n’a pas reconnu notre équipe, cela nous a beaucoup coûté. Il faut reconnaître que la France était plus forte. C’est sûrement le favori au titre. On doit l’accepter et nous reconstruire pour préparer l’avenir. » Une sortie pleine de classe, à l’image d’un gardien qui quitte cette Coupe du Monde avec un immense respect de ses adversaires.