FC Barcelone, Manchester United : la grosse mise au point de Frenkie de Jong sur son avenir

Mais où jouera Frenkie de Jong (25 ans) la saison prochaine ? La question ne devrait même pas se poser puisque son contrat au FC Barcelone court jusqu'en juin 2026 et que Xavi semble plutôt satisfait de ses prestations. Oui mais voilà, le club catalan est en proie à de gros soucis sur le plan économique, on le sait, et la vente du milieu de terrain néerlandais pourrait lui donner de l'air. Ces dernières semaines, on évoque ainsi un transfert à Manchester United, voire au Paris SG, pour renflouer les caisses.

En conférence de presse avec la sélection oranje ce mardi, l'ancien de l'Ajax a évoqué son avenir. «J'avais l'habitude d'être imprudent quand on me posait des questions sur d'autres clubs. Mais c’est fini. Est-ce que j’ai été appelé ? Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je préfère rester à Barcelone. Bien sûr que je comprends, mais je n'ai rien entendu de la direction du club, donc je suppose que rien n'est concret, ou qu'aucun accord n’a déjà été trouvé. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter », a déclaré De Jong avant d'insister.

### «Barcelone, le club de mes rêves»

«Nous n'avons pas gagné grand-chose, c'est un constat juste et j'imaginais les choses autrement. Nous devons juste faire notre autocritique à ce sujet. Mais ce n'est pas comme si j'avais regretté mon choix, certainement pas. Barcelone a toujours été le club de mes rêves, depuis mon plus jeune âge. C'est toujours le cas», a-t-il martelé, indifférent mais pas franchement surpris par les rumeurs qui l’envoient à MU, où vient de signer son ex-coach à Amsterdam, un certain Erik ten Hag.

« C'est un lien logique, étant donné mon passé avec Erik ten Hag. Mais ce lien est logique, n'importe qui peut le faire. Ai-je été en contact avec Ten Hag ? Je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Je ne parlerai pas de ça quand il s'agit d'autres clubs ou entraîneurs », a expliqué l’international batave (40 sélections, 1 but), qui affrontera avec ses coéquipiers la Belgique vendredi soir (20h45). Pour le mercato, il faudra sans doute encore attendre pour y voir plus clair...