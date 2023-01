Vidéo : la défense du PSG rend folle la Twittosphère

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle un début d’année cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain, défait chez son dauphin le RC Lens, qui revient à quatre points (3-1). Au-delà de la lourdeur du score, c’est la fébrilité de la défense qui inquiète côté parisien. Avec un Sergio Ramos qui fait de plus en plus son âge et un Marquinhos qui ne semble toujours pas avoir digéré son Mondial, la charnière parisienne ne rime pas avec assurance tous risques. Une prestation compliquée qui a évidement fait réagir la Twittosphère.

