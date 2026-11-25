Demain, l’Olympique de Marseille affronte le Levski Sofia dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue Europa. Une rencontre pour laquelle Bruno Genesio comptera sans doute sur Pierre-Emile Højbjerg. Le Danois est l’un des joueurs les plus expérimentés du club phocéen et apprécie énormément travailler avec l’ancien coach du LOSC. Cet après-midi, le milieu scandinave a d’ailleurs profité de la conférence de presse d’avant-match pour déclarer sa flamme à son entraîneur.

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« Chaque coach a sa façon de voir les choses. Ce que le coach me demande me vient naturellement. Dans sa façon de voir les choses, il met les choses bien claires, pas que pour moi, mais pour toute l’équipe. On sait ce que le coach attend de nous tactiquement, physiquement et mentalement. En tant que joueur, ça fait du bien d’avoir un coach qui est très clair. C’est aussi un coach qui, humainement et mentalement, fait que les gens soient à la bonne hauteur. Il prend soin des gens autour de lui. Les joueurs avec un peu plus d’expérience ont quand même une importance pas que sur le terrain. C’est tout ce package de petits détails qui me fait beaucoup de bien personnellement, j’apprécie beaucoup. »