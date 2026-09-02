Stéphane Richard dévoile pourquoi l’OM a refusé de vendre Igor Paixão

Cet été, l’Olympique de Marseille était dans l’obligation de vendre énormément de joueurs afin de remettre ses finances à flot. Le club phocéen n’est pas encore sorti de l’auberge, mais il n’a pas non plus voulu vendre à tout-va. C’est le cas d’Igor Paixão. Annoncé en partance pour Sunderland, le Brésilien a finalement été retenu. Ce soir, le président Stéphane Richard a expliqué les dessous de cette décision.

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« Je considère que mon rôle de président est celui qui recherche un équilibre entre les différentes parties prenantes. Paixão, je le vois, c’est un super joueur. J’ai estimé que mon devoir était que les efforts (les ventes, ndlr) s’arrêtent au moment où la valeur du projet sportif, la capacité de cette équipe à offrir un spectacle de qualité, à faire de belles audiences, était vraiment menacée. J’ai milité fortement pour ça (qu’il reste). J’ai jeté toutes mes forces pour qu’on garde Igor, mais in fine, cette décision, c’est celle de Frank McCourt », a-t-il déclaré sur RMC.