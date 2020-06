Real Madrid : Zinedine Zidane juge la saison de Martin Odegaard

Dimanche soir, la Real Sociedad affronte le Real Madrid pour le compte de la 30ème journée de Liga (match à suivre en direct commenté sur notre live). L'occasion pour Zinedine Zidane de croiser à nouveau Martin Odegaard (21 ans). Prêté par la Casa Blanca à la Real Sociedad, le milieu offensif norvégien réalise une belle saison (25 apparitions en Liga, cinq buts, quatre passes décisives). Présent en conférence de presse, le technicien madrilène a évoqué le cas Odegaard en toute lucidité.

« C'est un de nos joueurs et c'est bien. Il est très jeune, il se débrouille très bien pour la Real Sociedad et c'est un bon joueur pour le présent et pour l'avenir. Mais je ne vais pas vous dire ce que nous allons faire avec Martin. Maintenant, il est à nous, mais il joue dans un autre club. À l'avenir, nous verrons. C'est bien que la Real Sociedad en profite cette année, » a ainsi confié Zidane. Des compliments qui devraient ravir l'intéressé...