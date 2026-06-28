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Quand Eden Hazard et Robert Lewandowski jouent ensemble au padel

Par Allan Brevi
1 min.
Robert Lewandowski avec le FC Barcelone @Maxppp

Alors que Robert Lewandowski a officialisé son départ du FC Barcelone il y a déjà plusieurs semaines, en amont du mercato estival, l’attaquant polonais continue de s’entretenir physiquement malgré une actualité sportive allégée. La Pologne n’étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, le buteur profite de cette période pour maintenir sa condition, comme en témoigne une story publiée récemment où on le voit pratiquer le paddle.

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Particularité de la story : la présence de Eden Hazard, désormais retraité, aux côtés du Polonais. Une rencontre inattendue entre deux anciens visages majeurs du football européen, qui n’ont pourtant jamais évolué ensemble ni partagé de vestiaire. Passé par Dortmund, le Bayern Munich puis le Barça pour Lewandowski, et par Chelsea puis le Real Madrid pour Hazard. Le Polonais, de son côté, n’a pas encore tranché concernant son avenir, même si des pistes en MLS sans qu’aucune décision ne soit actée à ce stade.

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