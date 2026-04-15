PSG : Vitinha donne des nouvelles de Nuno Mendes

Plus de peur que de mal ! Hier soir, lors du choc entre Liverpool et le PSG en quart de finale de Ligue des Champions (0-2), Nuno Mendes a dû sortir du terrain après une blessure. Remplacé par Lucas Hernandez juste avant la pause, le Portugais avait inquiété le staff de la capitale. Cependant, Vitinha a tenu à rassurer concernant l’état physique de son coéquipier à la fin de rencontre.

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« Je ne pense pas que sa blessure soit grave ! Il a bien fait de sortir pour que ça n’empire pas. Nous pouvons être tranquilles » a-t-il indiqué à Sport TV. Une nouvelle qui rassure le groupe. Les Parisiens verront les demi-finales et Luis Enrique veut pouvoir compter sur toute sa troupe pour la suite de la compétition, y compris Désiré Doué, également sorti sur blessure lors de ce quart de finale retour.