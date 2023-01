Real Madrid : le PSG attend une offre XXL pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

«Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG en janvier». Voici ce qu’annonce ce mercredi The Athletic. Ce n’est pas une surprise, même si en octobre dernier le Français avait des envies d’ailleurs. Le média anglais a aussi évoqué les relations entre le Real Madrid et KM7. Celles-ci ne seraient pas rompues, bien que l’attaquant ait tourné le dos aux Madrilènes l’été dernier pour prolonger à Paris. Là-bas, on est conscient que le champion du monde 2018 n’a pas oublié son rêve de jouer dans la capitale espagnole.

Questionnée par la publication britannique, une source au sein du PSG a confié : «le seul club qui peut le faire sortir d’ici est le Real Madrid. Rien n’est impossible dans le football, mais nous pourrions demander 400 millions d’euros, ou même ne pas lui mettre de prix.» Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont fixés.

