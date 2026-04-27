OM : la sortie assassine de Pierre-Emile Højbjerg

Hier soir, l’Olympique de Marseille a encore déçu. Les Phocéens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à l’OGC Nice. Buteur, Pierre-Emile Højbjerg a pris la parole après la rencontre au micro de Ligue 1+.« Franchement, je ne m’attendais pas à ce que les supporters nous soutiennent autant, ils étaient là derrière nous. On savait que c’était un moment difficile mais ils étaient tous là». Puis, le Danois, furieux, a fait passer quelques messages.

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«On n’a pas pu gagner aujourd’hui (hier), pour moi c’est… (…) On doit gagner ce match, c’est fini. On doit arrêter de parler la semaine et maintenant… Je dois faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match, on doit arrêter les choses, ce n’est pas bien ce qu’on fait.» Une sortie forte, quelques jours seulement après celle de Facundo Medina, qui a aussi secoué les troupes.