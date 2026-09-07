Real Madrid : Kylian Mbappé déclenche une polémique avec un sponsor de l’UEFA

Après le Coca-gate de Cristiano Ronaldo lors de l’Euro 2020, va-t-on avoir le Gatorade-gate de Kylian Mbappé en 2026 ? Pour rappel, la star portugaise avait retiré deux bouteilles de Coca-Cola, pour les remplacer par une bouteille d’eau, lors d’une conférence de presse du Portugal à l’Euro 2020. Un geste qui avait fait parler puisque CR7 avait porté atteinte à l’un des sponsors de l’UEFA. Cette dernière avait néanmoins opté pour un simple rappel à l’ordre vis-à-vis du Lusitanien.

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Désormais, on attend de savoir si l’instance dirigeante du football européen se montrera clémente avec le capitaine des Bleus. En effet, Marca a repéré que Mbappé a retiré deux fois de suite une bouteille de boisson énergisante Gatorade lors de sa conférence de presse, à la veille du match de Ligue des Champions contre l’Inter. Très impliqué dans les programmes de nutrition, le numéro 10 de la Casa Blanca ne plaisante pas avec ces choses-là !