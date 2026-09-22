Ballon d’Or : Lamine Yamal n’a pas mal pris le sacre d’Ousmane Dembélé

Grâce à son succès en Liga, mais surtout à la Coupe du Monde 2026 remportée avec l’Espagne, Lamine Yamal (19 ans) fait partie des grands favoris pour soulever le Ballon d’Or 2026. Une performance de choix pour la star du FC Barcelone et de la Roja qui avait déjà bataillé l’an dernier avec Ousmane Dembélé. Battu par l’international français, qui avait remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Lamine Yamal assure qu’il n’a pas mal vécu ce moment.

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« Il n’y a pas beaucoup de gamins de 18 ans qui vont à une cérémonie du Ballon d’Or en pensait avoir une possibilité de gagner. C’était ma deuxième cérémonie du Ballon d’Or. Et être là, avec des chances de gagner face à Ousmane Dembélé, c’était déjà un rêve pour moi. Au final, c’est Ousmane qui l’a emporté, mais je l’ai bien pris. « Ous’ » le méritait, il avait fait une saison incroyable, en gagnant la Ligue des Champions. Je me suis réjoui pour lui. Et moi, j’ai reçu le trophée Kopa pour la deuxième fois », a-t-il déclaré à L’Équipe.