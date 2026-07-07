Coupe du Monde 2026 : Courtois fracasse les Etats-Unis

C’est peu dire que l’avant-match de la rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique a été pollué par la polémique du carton rouge annulé de Folarin Balogun. Présent sur le terrain suite à une ingérence claire de Donald Trump, l’attaquant vedette de la Team USA n’a rien pu faire face à l’armada belge, qui a balayé le pays hôte sur le score de 4-1. Et si la plupart des Diables Rouges ont tenu un discours assez sobre à l’issue de la rencontre, Thibaut Courtois a, comme à son habitude, lâché les chevaux !

La suite après cette publicité

« Nous avons puni le manque de respect dont les Américains ont fait preuve à notre égard ces derniers jours », a-t-il lancé en zone mixte, avant de tacler le niveau global de l’équipe américaine. « Je lis ça et j’en ris un peu. Je comprends bien qu’ils veuillent faire le buzz autour des États-Unis, mais aujourd’hui, j’étais plus sûr de notre victoire que contre le Sénégal, qui possède une meilleure équipe que les États-Unis. L’objectif était les quarts de finale : tout ce qui viendra en plus maintenant sera un bonus. »