Brésil : le football pris au piège de la guerre entre Lula et la famille Bolsonaro

On l’avait déjà largement détaillé pendant la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis. Mais le football s’invite plus que jamais dans le dernier virage de l’élection présidentielle du Brésil entre Lula et Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président actuellement emprisonné suite à sa culpabilité entérinée par le Tribunal suprême fédéral de la tentative de coup d’État de 2023. À quelques heures du second tour de l’élection présidentielle brésilienne, prévu ce dimanche 25 octobre, le football s’est invité au cœur d’une campagne particulièrement tendue. Le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et Flavio Bolsonaro se livrent un duel extrêmement serré. Arrivé en tête du premier tour avec 47,03 % des suffrages, contre 45,16 % pour Lula, le sénateur voit son avance se réduire dans les dernières enquêtes d’opinion. Le dernier sondage Datafolha place les deux candidats à égalité à 50 % des intentions de vote valides, tandis que d’autres instituts accordent encore un léger avantage à Flávio. Dans cette bataille où chaque voix compte, les sportifs, les clubs et les symboles du football brésilien sont devenus des instruments de communication politique. Une illustration supplémentaire de la polarisation qui traverse le pays depuis plusieurs années.

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La légende Neymar est sans doute la figure la plus visible de cette politisation. L’attaquant de Santos avait déjà soutenu Jair Bolsonaro lors de la présidentielle de 2022. Il s’est de nouveau retrouvé au cœur de la campagne cette semaine, en multipliant les références au chiffre 22, associé au parti de Flavio Bolsonaro. Dans une vidéo diffusée avec le député Nikolas Ferreira, proche de la famille Bolsonaro, le joueur participe à une séquence jouant sur son ancien numéro au FC Barcelone et le résultat de 11 + 11. Une manière à peine voilée de promouvoir le candidat à deux jours du scrutin. Cette proximité contraste avec les prises de position d’autres figures du football brésilien, qui soutiennent Lula ou critiquent ouvertement son adversaire. À travers Neymar, c’est aussi la capacité des grandes stars à peser dans le débat public qui est interrogée, même si aucun élément ne permet de mesurer précisément l’influence de son engagement sur le vote.

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Le monde du «futebol» se révolte

La campagne a pris une tournure plus conflictuelle avec l’affaire opposant Richarlison à Flavio Bolsonaro. L’attaquant de Tottenham accuse le candidat et l’avocat Willer Tomaz d’avoir pris le contrôle d’une île située près d’Angra dos Reis, au sud de Rio de Janeiro, qu’il affirme avoir achetée avec des associés pendant la pandémie du Covid-19. Le joueur de 29 ans assure avoir refusé une offre avant de perdre la possession du bien et a publié des documents qu’il présente comme des justificatifs de son acquisition. En face, l’avocat conteste cette version et affirme que Richarlison aurait acheté le terrain à des occupants illégitimes. Lula a annoncé vouloir solliciter une enquête de la police fédérale. À la veille du vote, cette affaire place un international brésilien dans une confrontation directe avec un candidat à la présidence. Les accusations restent toutefois contestées et aucune responsabilité ne peut être considérée comme établie à ce stade. A noter que la légende de l’OL, Juninho, a aussi apporté son soutien à Lula, tout comme Rai.

Au-delà des personnalités, les intérêts économiques du football sont, eux aussi, entrés dans la campagne. Le 25 septembre, Lula a pris une mesure visant à interdire les plateformes de paris sportifs à cotes fixes au Brésil, en invoquant l’endettement des ménages et les conséquences sociales des jeux d’argent. Une décision qui menace directement une source majeure de financement du football professionnel. Selon une étude citée par Reuters, les clubs de Série A ont perçu environ un milliard de reais de revenus publicitaires directs provenant des opérateurs de paris en 2025, soit près de 10 % de leurs revenus récurrents. Flamengo et Fluminense ont ainsi affiché le slogan « Proibir não é proteger », autrement dit « Interdire, ce n’est pas protéger », lors d’un match au Maracanã. Les fédérations de São Paulo et de Rio de Janeiro ont exprimé leur inquiétude, redoutant un choc financier pour les clubs. Flavio Bolsonaro a cherché à exploiter cette opposition en promettant de discuter d’une solution avec les acteurs du secteur. Mais contester une mesure gouvernementale ne signifie pas nécessairement soutenir son adversaire.

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Les prises de position des clubs et des joueurs dessinent un paysage plus nuancé qu’une simple opposition entre deux camps. Paulinho, joueur de Palmeiras, a affiché son soutien à Lula en évoquant les politiques sociales dont sa famille a bénéficié. Plusieurs joueuses du São Paulo féminin ont également appelé à voter pour le président sortant, tandis que Neymar a multiplié les signes de proximité avec Flavio Bolsonaro. L’entraîneur Renato Gaúcho a, lui aussi, exprimé son soutien à la famille Bolsonaro. Les directions des clubs cherchent néanmoins à préserver leur neutralité institutionnelle. Vasco da Gama avait rappelé que son invitation à Flavio Bolsonaro pour assister à une rencontre ne constituait pas un soutien politique. Une enquête de Poder360 publiée le 23 octobre recense ces différentes prises de position, en insistant sur la nécessité de distinguer les déclarations individuelles des décisions officielles des institutions. Le football brésilien ne parle pas d’une seule voix, malgré la visibilité considérable de certaines personnalités.

Des programmes différents sur le foot

Les programmes des deux candidats révèlent des approches différentes de la politique sportive. Dans une comparaison publiée le 20 octobre, l’agence publique Agência Brasil souligne que Lula défend la continuité des dispositifs publics et des investissements dans les infrastructures, tandis que Flavio Bolsonaro met davantage en avant les partenariats privés, le sport scolaire et le soutien aux athlètes de haut niveau. Le football professionnel n’occupe toutefois qu’une partie de ces propositions, qui concernent plus largement l’accès au sport et son financement. La Coupe du Monde féminine 2027, organisée au Brésil, constitue un autre enjeu majeur. Lula met en avant les investissements liés à l’événement et aux villes hôtes, alors que le programme de son adversaire ne mentionne pas explicitement la compétition. En parallèle, le maillot jaune et vert de la Seleção reste un symbole convoité par les deux camps. Après avoir été largement associé aux manifestations bolsonaristes, il est également réinvesti par Lula, qui cherche à rappeler que les couleurs nationales appartiennent à l’ensemble des Brésiliens.

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Ce dimanche, le Brésil devra choisir son prochain président dans un climat où le football reflète les fractures politiques, sociales et économiques du pays. La proximité de Neymar avec Flávio Bolsonaro, le conflit public impliquant Richarlison et les tensions autour des paris sportifs montrent à quel point le ballon rond dépasse désormais le cadre des terrains. Les clubs défendent leurs intérêts commerciaux, les joueurs revendiquent leurs convictions et les candidats cherchent à s’approprier la popularité de la Seleção. Pourtant, ces engagements ne permettent pas de déduire le vote de l’ensemble des supporters, pas plus qu’ils ne garantissent un avantage électoral à l’un des deux prétendants. À l’heure où les sondages placent les candidats au coude-à-coude, le football apparaît surtout comme un miroir de la polarisation brésilienne. Reste à savoir si, après le scrutin, il pourra retrouver sa capacité à rassembler un pays qui ne s’est jamais autant disputé autour de ses propres symboles.