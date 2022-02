L'avenir de Kylian Mbappé ne dépend pas de PSG-Real pour Mauricio Pochettino

Longuement interrogé dans l'émission «El Larguero» à la Cadena Ser, Mauricio Pochettino n'a bien évidemment pas échappé aux questions concernant l'avenir de Kylian Mbappé, qui plus est à quelques heures du choc qui se profile entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. De son côté, l'attaquant français avait d'ailleurs récemment déclaré que cette double confrontation face aux Merengues, qui le courtisent depuis de nombreuses années, ne faciliterait pas les choses, en assurant cependant être pleinement concentré sur le succès des siens. Questionné à ce sujet, Mauricio Pochettino a ainsi réaffirmé qu'il avait pleinement confiance dans la capacité du natif de Bondy à faire la part des choses, tout en expliquant que ce rendez-vous européen n'impacterait pas, selon lui, le choix final du champion du monde 2018.

«Je ne pense pas qu'une décision aussi importante passera par un match ou une élimination. C'est un garçon intelligent et mature, doté d'une formidable capacité d'analyse et sachant toujours ce qu'il veut pour sa carrière et son avenir. Avec des gens autour de lui qui le conseillent de la meilleure façon... Je ne pense pas que ce soit le cas. Je le vois calme, concentré à faire du mieux possible pour le PSG comme il l'a dit. Vous devez le respecter et il prendra une décision après la fin de la double confrontation. (...) Espérons qu'il fasse toute sa carrière au PSG, ce serait un très bon signe pour nous et pour le club. Pour moi, c'est un joueur qui est dans le top 5 mondial sans aucun doute».

