Kader Meïté explique son transfert à Al-Hilal et son choix de représenter la Côte d’Ivoire

Kader Meité (18 ans) vit déjà une période charnière dans sa carrière. Entre son transfert de Rennes à Al-Hilal en janvier et le choix de la Côte d’Ivoire, le pays de ses parents, l’attaquant a fait des choix lourds de sens pour un jeune joueur sûr de lui. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a assuré : « je suis persuadé que je vais en ressortir plus fort » Sur son transfert à Al-Hilal, Meité explique : « il y avait déjà eu des approches l’été dernier, puis à la fin de l’année, quand je ne jouais pas trop, il y a eu des discussions avec mon entourage. J’en ai parlé avec ma famille et nous avons décidé d’avancer. De base, je voulais rester à Rennes, mais certaines choses se sont passées et j’ai décidé d’ouvrir la porte. Al-Hilal avait aussi d’autres clubs, mais c’est eux qui m’ont convaincu. »

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L’attaquant confie ensuite l’impact de rejoindre un club où évolue également Karim Benzema : « c’est bluffant de m’entraîner avec lui. Je regarde ses déplacements, sa technique… Il fait le bon geste au bon moment. Il me donne des conseils, me parle de son parcours à 18 ans. Il me pousse à l’entraînement, surtout sur le placement et la vision du jeu. » Sur sa décision de représenter la Côte d’Ivoire : « je veux représenter le pays de mes parents, mes racines, et rendre fiers les miens. J’ai fait ce choix sans aucun contact préalable avec la Fédération ivoirienne. »