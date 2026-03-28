Menu Rechercher
Commenter 8
SPL

Kader Meïté explique son transfert à Al-Hilal et son choix de représenter la Côte d’Ivoire

Par Allan Brevi
1 min.
kader meité @Maxppp

Kader Meité (18 ans) vit déjà une période charnière dans sa carrière. Entre son transfert de Rennes à Al-Hilal en janvier et le choix de la Côte d’Ivoire, le pays de ses parents, l’attaquant a fait des choix lourds de sens pour un jeune joueur sûr de lui. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a assuré : « je suis persuadé que je vais en ressortir plus fort » Sur son transfert à Al-Hilal, Meité explique : « il y avait déjà eu des approches l’été dernier, puis à la fin de l’année, quand je ne jouais pas trop, il y a eu des discussions avec mon entourage. J’en ai parlé avec ma famille et nous avons décidé d’avancer. De base, je voulais rester à Rennes, mais certaines choses se sont passées et j’ai décidé d’ouvrir la porte. Al-Hilal avait aussi d’autres clubs, mais c’est eux qui m’ont convaincu. »

La suite après cette publicité

L’attaquant confie ensuite l’impact de rejoindre un club où évolue également Karim Benzema : « c’est bluffant de m’entraîner avec lui. Je regarde ses déplacements, sa technique… Il fait le bon geste au bon moment. Il me donne des conseils, me parle de son parcours à 18 ans. Il me pousse à l’entraînement, surtout sur le placement et la vision du jeu. » Sur sa décision de représenter la Côte d’Ivoire : « je veux représenter le pays de mes parents, mes racines, et rendre fiers les miens. J’ai fait ce choix sans aucun contact préalable avec la Fédération ivoirienne. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Côte d'Ivoire
Kader Meïté

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Kader Meïté Kader Meïté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier