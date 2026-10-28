Serie A : Hernán Crespo s’enflamme pour la Lazio

La Lazio Rome réalise un début de saison impressionnant en Serie A et ne cesse de surprendre les observateurs du football italien. Après neuf journées, les Biancocelesti occupent seuls la première place du championnat avec huit victoires et un match nul. Une dynamique exceptionnelle confirmée par leur large succès sur la pelouse de Sassuolo (6-2), qui commence à faire de la formation romaine un sérieux candidat au Scudetto. Interrogé par La Gazzetta Dello Sport sur les performances de la Lazio, Hernán Crespo n’a pas caché son admiration pour le travail de son ancien coéquipier Gennaro Gattuso. « Je ne m’attendais pas à voir la Lazio de mon ami Gattuso parmi les meilleures équipes. Peuvent-ils viser le titre ? Et pourquoi pas ? Une alchimie particulière s’est créée au sein du groupe, et je suis certain que c’est grâce à Rino », a expliqué l’ancien attaquant argentin, convaincu que l’entraîneur italien est le principal artisan de cette réussite.

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Pour Crespo, la force de Gattuso réside avant tout dans sa capacité à fédérer un vestiaire et à tirer le meilleur de ses joueurs. « Avant la tactique et la technique, il y a l’aspect psychologique. Rino a travaillé sur le mental de ses joueurs, il les a convaincus, motivés, et ensuite, c’est une force de frappe. Ses joueurs seraient prêts à tout pour lui », a-t-il poursuivi. L’ancien buteur de l’Inter et de l’AC Milan estime également que les critiques adressées à Gattuso après son passage à la tête de la sélection italienne doivent désormais être reconsidérées. « Huit victoires et un nul : que pouvait-il faire de plus ? Tous ceux qui l’ont critiqué pour son expérience avec l’équipe nationale vont devoir revoir leur jugement et présenter leurs excuses », a-t-il lancé. Si Crespo reconnaît également la solidité de l’AS Roma, il considère la Lazio comme la véritable révélation de ce début de championnat, capable selon lui de réaliser de grandes choses cette saison.