Équipe de France : Eli Junior Kroupi appelé pour remplacer Marcus Thuram !

À deux jours d’affronter l’Italie à San Siro, l’équipe de France perd un nouvel élément. Hier, Zinédine Zidane a fait appel à un joueur de deuxième division allemande pour remplacer Pierre Kalulu (Juventus). Présent avec les Espoirs à Clairefontaine, Saël Kumbedi (Wolfsbourg) n’a pas eu un long chemin à faire pour arriver au Château, lieu de résidence des Bleus. Malheureusement pour le sélectionneur national, un autre joueur a dû jeter l’éponge.

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Cette fois, c’est en attaque qu’est survenue une défection. Pour son grand retour en bleu, Marcus Thuram (Inter) n’aura pas l’occasion de faire parler la poudre dans un San Siro qu’il connaît comme sa poche. « Marcus Thuram a ressenti une tension dimanche à l’ischio-droit lors du match face à Côme. Cette gêne persistante l’a empêché de prendre part hier à l’entraînement et il est resté aux soins. Faute d’amélioration ce matin, et après examens, en accord avec l’Inter et le joueur, le staff médical des Bleus a décidé de le remettre à disposition de son club », indique le communiqué de la FFF.

Une première pour Kroupi

Une fois de plus, la FFF a acté ce forfait sans préciser l’identité du remplaçant. Zidane allait-il une nouvelle fois piocher chez les Bleuets ? À la veille du décollage pour l’Italie, la sélection Espoirs offrait l’avantage de solutions à portée de main, d’autant que ses deux rendez-vous contre l’Italie et l’Angleterre ne sont que des matchs amicaux sans enjeu. Le verdict est finalement tombé dans l’après-midi. L’heureux élu se nomme Eli Junior Kroupi. «Eli Junior Kroupi a été appelé par le sélectionneur pour remplacer Marcus Thuram. Il rejoint ce soir le groupe à Clairefontaine», annonce le staff des Bleus.

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Âgé de 20 ans, l’attaquant de Bournemouth va lui aussi découvrir l’équipe de France A pour la première fois. International Espoirs à cinq reprises (3 buts), l’ancien Lorientais revient tout juste sur les pelouses de Premier League après une blessure au pied qui l’a tenu éloigné des terrains durant de longs mois. Révélé au grand public après une première saison réussie en Angleterre (13 buts en 35 matchs), Kroupi avait récemment confié son ambition de porter le maillot tricolore, alors que la Côte d’Ivoire lui faisait les yeux doux. « J’ai toujours joué en équipe de France chez les jeunes. Je suis né en France, j’ai commencé le foot en France. Je ne me vois pas aller dans une culture que je ne connais pas. L’équipe de France, c’est l’objectif. » C’est désormais chose faite.