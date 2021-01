Manchester United : Rashford indisponible plusieurs semaines ?

Malgré la victoire 3-2 en FA Cup contre Liverpool, il y a bien eu une mauvaise nouvelle côté Manchester United ce dimanche. Après son but et sa passe décisive, Marcus Rashford est sorti sur blessure après une douleur au genou.

La suite après cette publicité

En conférence de presse d’après match, Ole Gunnar Solskjaer a avoué que l’attaquant de 23 ans devrait être absent pour le prochain match au moins. « J’espère qu’il va vite revenir. Son genou le dérangeait. Il doit faire un scanner demain. Après, on verra où on en est » a précisé le technicien norvégien au micro de la BBC. Une chose est sûre, l’homme aux 7 buts et 8 passes décisives en Premier League cette saison va beaucoup manquer à son équipe.