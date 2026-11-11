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Equipe de France : Zidane réagit à l’hécatombe qui touche les Bleus

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Zinédine Zidane lors d'un entraînement de la France @Maxppp
Italie France

Zinédine Zidane arrivera-t-il un jour à avoir sous la main les joueurs qu’il a sélectionnés ? Cela fait deux listes que le sélectionneur national perd au moins 3 éléments entre la convocation et le premier match. Cette fois, en plus d’Akliouche forfait juste avant la publication de la liste, ce sont Kalulu, Tchouameni et Thuram qui ont manqué à l’appel, Kylian Mbappé étant quant à lui forfait pour le premier match face à l’Italie.

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« Je sélectionne des joueurs et après il arrive parfois ce qu’il arrive avec des joueurs touchés et on fait nos choix. Après le championnat, la Ligue des Champions en novembre… Il faut l’accepter. C’est regrettable pour un entraîneur mais on n’a pas le choix. Il faut que le joueur se soigne, le plus important c’est sa santé », a réagi Zidane en conférence de presse à la veille du match prévu à San Siro.

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