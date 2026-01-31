Menu Rechercher
Ligue 1

Un absent imprévu dans le groupe de l’OM contre le PFC

Par Maxime Barbaud
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Paris FC Marseille
Le jour d’après. L’OM retrouve les terrains pour oublier une semaine abominable où la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions lui est passée sous le nez. Les Olympiens se rendent au stade Jean-Bouin à 17h dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 pour affronter le Paris FC.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #PFCOM

Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au Paris FC ! 💪
Une victoire sera plus que bienvenue, surtout après le succès de Lens hier contre Le Havre (1-0). Il faut remettre les gaz. Le technicien italien a communiqué son groupe. Emerson est absent pour blessure, Angel Gomes est suspendu et Darryl Bakola n’est pas là… Nous vous le révélions, le milieu de terrain fait l’objet de discussions entre l’OM et Sassuolo.

Pub. le - MAJ le
