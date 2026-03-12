OM : Nayef Aguerd donne de ses nouvelles après son opération

Nayef Aguerd a peut-être dit adieu à sa fin de saison. Blessé depuis un long moment à l’aine, le défenseur n’avait plus d’autre choix que de se faire opérer, comme nous vous le révélions en début de semaine. Cette opération chirurgicale a bien eu lieu ces dernières heures et voilà l’international marocain forfait pour les prochaines semaines. Dans le meilleur des cas, il sera de retour en forme pour les derniers matchs du championnat et surtout pour disputer la Coupe du Monde, son grand objectif avec la sélection après la finale de la CAN perdue à la fin du mois de janvier. Habib Beye a affirmé en conférence de presse que l’intervention s’était bien déroulée et c’est maintenant à l’intéressé de donner de ses nouvelles.

«Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable, écrit Aguerd sur ses réseaux sociaux. Cette décision devait être prise depuis un moment déjà mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif : être prêt à temps pour aider l’OM lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur. Je remercie aussi mes coéquipiers en sélection et à l’OM, qui m’ont vu souffrir ces derniers mois et qui m’ont beaucoup soutenu. Je leur souhaite le meilleur pour les matchs à venir».